Restauracje, bary, pizzerie znów otwarte w Dąbrowie Górniczej. Zaprasza m.in. Pałacowa

- Przygotowania do ponownego otwarcia trwały już od kilku dni, tak żeby wszystko było faktycznie gotowe, by zachować wszystkie zalecane środki ostrożności – mówi Katarzyna Podsiadło, menadżerka restauracji Pałacowa. - Mamy dość duże stoliki, przy których mogą usiąść całe rodziny, tak więc swobodnie zmieści się przy nich kilka osób, ale także mogą usiąść przy nich dwie, trzy osoby. Na pewno nie będzie tłoczno. Każdy ze stolików dzieli od kolejnego wymagana odległość dwóch metrów – dodaje.

Przed wejściem znajdziemy oczywiście płyn do dezynfekcji rąk. W toaletach pojawiły się natomiast bezdotykowe dozowniki papieru. Cały personel wyposażony został w maseczki, rękawiczki. - Mamy trzy sale, jest dużo miejsca, tak więc z pewnością wszyscy klienci będą mogli spożywać posiłki w odpowiednim komforcie. Przez cały czas pracowaliśmy, sporo dań przygotowywaliśmy na wynos. Mamy nadzieję, że oprócz tej formy naszej działalności jak najszybciej wrócą do nas stali klienci i pojawią się nowi – podkreśla Katarzyna Podsiadło.

A co możemy skosztować w Pałacowej? Czekają m.in. rosół z makaronem, barszcz z krokietem, krem cebulowy z grzankami, schab z pieca z zasmażaną kapustą, polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym, pierś w sezamie czy penne z krewetkami. Do tego mnóstwo sałatek czy pierogów z przeróżnymi nadzieniami. Śniadania wydawane są w godz. 8-10.30, obiady domowe od poniedziałku do soboty od godz. 11 do 20 a w niedziele można się tutaj wybrać w godz. 12-20 na obiady rodzinne.