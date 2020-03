Robert Biedroń przekonywał dąbrowian do swojej kandydatury w Akademii WSB [ZDJĘCIA]

Sala wypełniona była prawie w całości, co świadczyło o tym, że dąbrowianie chcą dowiedzieć się, co reprezentant lewicy ma do powiedzenia, a przede wszystkim do zaoferowania swoim potencjalnym wyborcom. Na początek w serii szybkich pytań mogli się przekonać m.in. o tym, że ulubioną potrawą byłego prezydenta Słupska jest fasolka po bretońsku, ulubioną aktorką Grażyna Szapołowska, a filmem, do którego najczęściej wraca “Miś” Stanisława Barei.

- Robię wszystko, by politycy byli dobrze postrzegani. Trzeba pokazać, by polityka mogła służyć ludziom. Najlepiej widać to na poziomie samorządów, bo to właśnie samorządowcy sa dziś najlepiej oceniani. Musimy odczarować politykę, by wróciło zaufanie do polityków, bo czy chcemy, czy nie chcemy, to właśnie oni będą decydowali o naszych dalszych losach – podkreślił Robert Biedroń. - Trzeba dokładnie zastanowić się nad tym, na kogo głosujemy, bo potem wybieramy do Sejmu na przykład profesorki, nauczycieli, lekarzy, za których potem musimy się wstydzić. Ludzie muszą czuć, że głosując na konkretną osobę, identyfikują się z nią – dodał.