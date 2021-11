Rowerem do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Dąbrowy Górniczej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 20 - 21 listopada mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Dąbrowy Górniczej warto wybrać w weekend 20 - 21 listopada.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Dąbrowy Górniczej We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 listopada w Dąbrowie Górniczej ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 21 listopada w Dąbrowie Górniczej ma być 10°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Będzin - Pogoria IV - Szlak Zamkowy - Siewierz - Będzin Stopień trudności: 2

Dystans: 51,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 339 m

Suma zjazdów: 1 358 m Rowerzystom z Dąbrowy Górniczej trasę poleca Noibasta

Sobota, dlatego wyjazd spod TDZ bo ... jak wiadomo w sobotę w Będzinie "Koko Spoko Olimpiada" ;) i w okolicach placu targowego ciężko się przebić ;) (dla przyjezdnych - zaparkować równie ciężko jak się przebić ale przy TDZ również jest mały parking) Tradycyjnie wałami Przemszy na Pogorię, dalej do Trzebiesławic i stamtąd szlakiem zamkowym (czerwony) do Siewierza. Powrót nieco zmodyfikowaną trasą, zamknięcie pętli na Pogorii i do Będzina. Uwagi w waypointach :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dziećkowice Stopień trudności: 2

Dystans: 73,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 962 m

Suma zjazdów: 2 957 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Górniczej poleca Dominik Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zamek w Siewierzu Stopień trudności: 2

Dystans: 67,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 578 m

Suma zjazdów: 582 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Górniczej poleca Dominik

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dąbrowy Górniczej