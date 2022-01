Rowerem do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rowerem w pobliżu Dąbrowy Górniczej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Dąbrowie Górniczej ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Dąbrowie Górniczej ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Trójkąt Trzech Cesarzy z innej perspektywy

Stopień trudności: 1

Dystans: 8,41 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 158 m

Suma zjazdów: 157 m

Rowerzystom z Dąbrowy Górniczej trasę poleca Shadow125

Dzisiaj mnie zebrało na przejazd, a właściwie przejście, bo co chwilkę się zatrzymywałem, w miejsce, w którym nie bylem, a to niedaleko. Miejsce w którym kiedyś znajdowała się Wieża Bismarcka, śladów nie znalazłem ale za to odkryłem chyba pas obronny z czasów wojny, zachowane rowy i kilka bunkrów oraz wykopane pozostałości w okolicach Pszemszy. Po małej przeprawie przez błotko - mokro w lesie dotarłem do trójkąta Trzech Cesarzy. Zmartwił mnie stan tablicy informacyjnej - wyłamana, praktycznie nic nie zostało. Zdjęcie z kamery, ale widać resztki tablicy.

