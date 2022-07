Rowerem do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Rowerem w okolicy Dąbrowy Górniczej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 170 m

Suma zjazdów: 1 165 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Dąbrowy Górniczej

Wycieczka na zamek do Rabsztyna. Dawno mnie tam nie było więc postanowiłem zobaczyć zamek po renowacji. Traskę starałem się jak najwięcej poprowadzić bezdrożami. 44% drogi to bezdroża. Jak zwykle bywa przy planowaniu drogi wg mapy, zawsze coś mnie niemile zaskoczy :-) Zaznaczyłem jedno miejsce, które zmusiło mnie do przejścia po "mostku" aby przedostać się na druga stronę rzeczki. W Strzemieszycach również brakło mi ścieżki :-) więc musiałem trochę pokombinować. Łączna wysokość podjazdów 666.20 m.

