Rowerem do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 grudnia?

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 grudnia w Dąbrowie Górniczej ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 12 grudnia w Dąbrowie Górniczej ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Do zalanej kopalni

Stopień trudności: 1

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 1193046 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 293 m

Suma podjazdów: 1 836 m

Suma zjazdów: 1 841 m

Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Górniczej poleca Aza

Traska po modyfikacjach, wiedzie w 70% po bezdrożach. Niestety, z powodu niezdarności, do Chechła musiałem narysować traskę, więc jest brak przewyższeń.