Rowerem do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Dąbrowy Górniczej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 14 - 15 maja przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Dąbrowy Górniczej proponujemy na weekend 14 - 15 maja.

Trasy rowerowe w pobliżu Dąbrowy Górniczej We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Dąbrowy Górniczej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Dąbrowie Górniczej ma być 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 15 maja w Dąbrowie Górniczej ma być 23°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Trzy szlaki rowerowe Sosnowca Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,06 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 1 012 m

Suma zjazdów: 974 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Górniczej poleca Aza Traska przebiega trzema szlakami rowerowymi Sosnowca - TRZEMA !! :-) - ale tylko połowa trasy. Doczekaliśmy się w Sosnowcu kolejnego szlaku i postanowiłem wszystkie naraz przejechać. W sumie jest to 31 km po szlakach rowerowych Sosnowca reszta to na dokrętkę :-)

Oczywiście starałem się jak zwykle unikać asfaltu lecz dzisiaj nie za bardzo się udało :-(. Łączna wysokość podjazdów 329.30 m.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 98,14 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 322 m

Suma zjazdów: 1 332 m Aza poleca trasę rowerzystom z Dąbrowy Górniczej Tym razem wybrałem pieszy szlak czerwony - Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej. Początek szlaku powinien znajdować się przy Pomniku Powstańców Śląskich ale nie znalazłem ( coś mam pecha do oznaczeń początku i końca szklaku ) natomiast koniec szlaku przy zamku w Chudowie również nie znalazłem :-). Z oznakowaniem szlaku jest różnie i musiałem się wspomagać sporządzoną mapką w Traseo. W centrum Katowic pierwszy czerwony znak znalazłem na budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA. W Mikołowie parę razy korzystałem z mapy by odnaleźć szlak. Im bliżej Chudowa tym bardziej znaczki mi "uciekały" :-) . Szlak w 100% przejezdny, chwilami pokrywa się z okolicznymi szlakami rowerowymi. Polecam przejechanie traski w porze suchej.

48% traski to bezdroża .

🚲 Trasa rowerowa: Kwadratura koła :-) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,85 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 590 m

Suma zjazdów: 1 589 m Aza poleca trasę mieszkańcom Dąbrowy Górniczej Traska urozmaicona, każdy znajdzie coś dla siebie. 59% trasy jest bez asfaltu. Można nacieszyć się jazdą po lasach i bezdrożach, na asfalcie również się przejechać :-) .

Po drodze zaznaczyłem wiele tras rowerowych, które napotkamy. Z roku na rok szlaków przybywa i to jest wspaniałe. Przypominam sobie przejażdżki sprzed 20 lat, kiedy jeździło się z mapą, żeby się nie pogubić a szlaków rowerowych nikt nie widział :-) A teraz wyrastają jak grzyby po deszczu. Łączna wysokość podjazdów 850.60 m

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa do "Granicy" Maczki - dzielnicy Sosnowca Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,64 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 274 m

Suma zjazdów: 274 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Górniczej poleca Shadow125

Po moim ostatnim wypadzie w okolice Trójkąta Trzech Cesarzy wybór padł na miejsce które w tamtych czasach miało nazwę Granica. Obecnie jest to dzielnica Sosnowca - Maczki. Początkiem wyprawy tak naprawdę jest wjazd w ulicę Plażową (Niwka). Dojechać trzeba ulicą, ew. chodnikami. Potem to już tylko raj :). Warto pod uwagę pogodę, bo po deszczach, trzeba będzie omijać kałuże i ciężko w lesie.

🚲 Trasa rowerowa: Północna Jura... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,46 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 239 m

Suma podjazdów: 1 633 m

Suma zjazdów: 1 626 m Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Górniczej poleca Aza Jura jest wspaniałym miejscem do rowerowych wycieczek. Rozmaitość nawierzchni, zróżnicowany teren pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie. Wiele tras rowerowych, pieszych tras turystycznych ( temat oznakowania tras pieszych został naprawdę poprawiony, trudno się zgubić nawet na rowerze :-) ) pozwoli zwiedzić piękne miejsca. Troszkę więcej asfaltu niż bym chciał ale celem był rekonesans na szlakach po latach. I wiele zmieniło się na plus ! Powstało wiele wiat w celu odpoczynku na szlaku, pojawiły się tablice informacyjne, poprawiono oznakowanie szlaków, ogólnie jest więcej tras rowerowych niż 15 lat temu ! Wspaniale, kiedyś jeździło się na czuja z mapą w plecaku a teraz są szlaki rowerowe :-) Jak pomyślę, że kiedyś traskę przejechałem moim Flamingiem to sam się dziwię jak to zrobiłem :-) .

68% traski to bezdroża.

