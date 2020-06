Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej. Oto oferta

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/edukacja/

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej, tak jak uczniowie w całym województwie śląskim, rejestrują się na stronie: slaskie.edu.com.pl

Tam wypełniają formularz rekrutacyjny, który będzie dostępny od poniedziałku, stworzą listę preferencji szkół i pobiorą wniosek do wydruku. Określenia stosowane w rekrutacji oznaczają:

LISTA PREFERENCJI – uszeregowana według kolejności istotności (od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce się ubiegać o przyjęcie w ramach rekrutacji. Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej maksymalnie trzy szkoły w Dąbrowie Górniczej, a w nich dowolną ilość oddziałów, a następnie do listy preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością oddziałów z innych miast.

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU – szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencyjnej. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata – przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.