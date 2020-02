Rusza remont ul. Tysiąclecia i al. Zagłębia Dąbrowskiego w Dąbrowie Górniczej, powstaną dwa ronda

Zadanie obejmuje odcinek al. Zagłębia Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia, a także fragment ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z al. Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Ronda powstaną na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Granicznej oraz al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul.Tysiąclecia.

Nowa droga rowerowa będzie odseparowana od ruchu samochodowego i zostanie wytyczona równolegle do jezdni. Skrzyżowanie ul. Tysiąclecia i Prusa będzie tzw. skrzyżowaniem wyniesionym, czyli jego tarcza zostanie podniesiona do poziomu chodników, co wymusi ograniczenie prędkości jazdy przez kierowców. Na tym wyniesieniu znajdą się trzy przejścia dla pieszych – dwa przez ul. Tysiąclecia ( w tym jedno przesunięte, aktualnie położone bliżej ul. Piłsudskiego) i jedno przez ul. Prusa.

– Poprawa stanu dróg i chodników oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej to jedne z priorytetów tej kadencji. To duże wyzwania, wymagające sporych funduszy i czasu, jednak sukcesywnie je realizujemy. Ta inwestycja jest tego dobrym przykładem – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Prace rozpoczną się w poniedziałek, 24 lutego, i zgodnie z umową potrwają do czerwca tego roku.