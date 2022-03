Ruszył remont dworca kolejowy w Dąbrowie Górniczej! Co się wkrótce zmieni? Jak będzie wyglądał?

Korzystne dla podróżnych zmiany, a więc nowe perony, windy, przejście pod torowiskiem kolejowym to efekt wspólnego przedsięwzięcia, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z miastem Dąbrowa Górnicza. Projekt ubiega się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

- Po zakończeniu wszystkich prac przejście to połączy perony z projektowanym centrum przesiadkowym oraz parkingami przy ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mają ułatwiony dostęp do pociągów dzięki trzem windom. Wybudowany został także nowy peron od strony ul. Kolejowej. Pociągi jeżdżą nowym torem – informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.

Wspólne prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Gminy Dąbrowa Górnicza prowadzone są w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Wartość inwestycji to ok. 190 mln zł, w tym udział PLK to 38 mln zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace planowane są do końca 2022 roku.

Czas na drugie życie dąbrowskiego dworca