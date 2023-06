Scena muzyczna w Fabryce Pełnej Życia zaprasza. Będzie się działo od piątku 16 czerwca

Nie zabraknie także oferty rekreacyjnej, kulturalnej i gastronomicznej. Zachęcamy do zasmakowania nowych potraw z fabrycznej Strefy Smaku, w której dania, napoje, przekąski, desery oferuje 7 punktów gastronomicznych.

Już w piątek, 16 czerwca, z Muzycznej Sceny Fabryki popłyną dźwięki najlepszych polskich dj-ów, producentów muzyki elektronicznej. Wystąpią Seb Skalski i KOMX, a gościem specjalnym będzie Rona Ray, wokalistka występująca między innymi w jazzowych klubach Berlina. Seb Skalski (Deeplomatik) to warszawski dj, producent, kompozytor, laureat Fryderyka, uczestnik RedBull Music Academy w Dubline; jego produkcje ukazują się w najlepszych wytwórniach z muzyką house. Miał zaszczyt supportować artystów o największym formacie takich jak: Loco Dice, Boris Brejcha, Bob Sinclar, czy Ian Pooley. Rona Ray jest wszechstronną piosenkarką, autorką tekstów, która zdobyła uznanie na scenie muzyki elektronicznej; często występuje w jazzowych klubach Berlina i pisze dużo materiałów do wielu swoich projektów, obecnie współpracuje z byłą gitarzystką Amy Winehouse przy singlu „Walking with Wolves”.