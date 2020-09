Sklep Auchan w Dąbrowie Górniczej już zamknięty. Sprawdź, gdzie w mieście powstają nowe sklepy

Memy o Śląsku. Co Ślązakach myślą w reszcie kraju? Zobaczcie

- Decyzja o zamknięciu nierentownych sklepów jest skomplikowana i trudna dla nas wszystkich. Na tym etapie priorytetem naszych działań jest wsparcie pracowników zamykanych sklepów, którym, w miarę możliwości, zaoferujemy alternatywne stanowiska pracy w okolicznych sklepach należących do naszej sieci – mówił w czerwcu Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska. - Musimy natomiast pamiętać, że w perspektywie długoterminowej koncentrujemy się na zapewnieniu trwałej rentowności wszystkich sklepów, tak aby realizować założoną przez nas strategię Auchan 2022. Dzięki temu jesteśmy w stanie bronić siły nabywczej polskich konsumentów i pozostać liderem niskich cen na polskim rynku - dodał.

Zamknięty parking przy Auchan. Działają jednak paczkomat i kilka punktów

Co dzieje się teraz z obiektem, w którym znajdował się sklep? Parking został zablokowany i zaklejony taśmami w kilku miejscach. Na znakach znajduje się informacja, że od 1 września parking jest nieczynny. Zostały przybite również tabliczki z napisem "Teren prywatny. Wstęp wzbroniony".

Jest to kuriozalna sytuacja. Dlaczego? Przy budynku Auchan cały czas działa paczkomat, z którego korzystają mieszkańcy. Ci muszą się tutaj jakoś dostać, więc niektórzy omijają zastawiony wjazd (przejedzie tędy samochód). Ponadto wewnątrz działa nadal kilka punktów m.in. punkt Orange, kantor czy salon Kolporter. Punkt Orange ma działać tutaj do końca września. Nie wiadomo jeszcze, co będzie później. Budynek nie zostanie raczej zburzony. Dlaczego? Przechodząc się po obiekcie można zauważyć ekipy remontowe, które pracują w różnych, wcześniej wynajmowanych, pomieszczeniach np. malując ściany.