Skradł drogi alkohol i pobił pracownika ochrony. Dąbrowscy policjanci zatrzymali szybko agresora

Sytuacja miała miejsce w minioną niedzielę 14 listopada na terenie Dąbrowy Górniczej w jednym z osiedlowych sklepów sieciowych. W godzinach przedpołudniowych do środka wszedł 37-letni mężczyzna, który ukradł artykuły spożywcze, między innymi dwie butelki drogiej wódki. Ekspedientka szybko powiadomiła ochronę sklepu, która to ujęła złodzieja na gorącym uczynku.

Dąbrowianin nie zamierzał jednak się poddać. Pobił pracownika ochrony, zadając uderzenia w brzuch i szarpiąc go. Zaledwie kilka minut po zdarzeniu policjanci wiedzieli już o całym zajściu. Natychmiast przybyli na miejsce i zatrzymali agresora. Podejrzany został przewieziony do policyjnego aresztu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży rozbójniczej, za które grozi kara do 10 lat więzienia.

- Do przestępstwa doszło jednak w warunkach recydywy, a to oznacza, że jego kara może być wyższa do nawet 15 lat za kratkami. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu - informują dąbrowscy policjanci.