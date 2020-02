Słoneczna sobota nad Pogorią III. Spacerowicze karmią łabędzie i kaczki. Zobaczcie zdjęcia

Od samego rana widać nad dąbrowskim jeziorem spacerowiczów, ale także tych, którzy postanowili wybrać się nad to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Zagłębia na rowerze albo z kijkami do nordic walkingu. Można ogrzać się w promieniach słońca, pokarmić kaczki i łabędzie, które tylko czekają na coś smakowitego, ale także samemu napić się kawy czy też skosztować np. gofrów. Piękna pogoda sprawiła bowiem, że wiele punktów gastronomicznych działa także zimą i zaprasza do siebie. Jeśli więc nie wybraliście się nad Pogorię III w sobotę, to warto to uczynić również w niedzielę, która także ma być ciepła i słoneczna.