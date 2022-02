Spacer do 23 km od Dąbrowy Górniczej. Pomysły spędzenie czasu w weekend 26 - 27 lutego?

Spacerem w pobliżu Dąbrowy Górniczej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 23 km od Dąbrowy Górniczej, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Dąbrowie Górniczej ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 27 lutego w Dąbrowie Górniczej ma być 7°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 17,5 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podejść: 232 m

Suma zejść: 232 m

Artlomiej poleca trasę mieszkańcom Dąbrowy Górniczej

TRASA: Parking przy LKS Ciężkowianka Jaworzno / Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra-Wilkoszyn / Kamieniołom Gródek / Użytek ekologiczny Remiza Leśna Bucze / okolice Zalewu Sosina / Rezerwat przyrody Dolina Żabnika / Wzgórze Leszczyna / Góra Chrzanowska / Użytek ekologiczny Góra Wielkanoc / przystanek PKP Ciężkowice