Spacer do 23 km od Dąbrowy Górniczej. Urokliwe trasy na weekend 25 - 26 grudnia?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Dąbrowy Górniczej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 23 km od Dąbrowy Górniczej, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Dąbrowie Górniczej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 26 grudnia w Dąbrowie Górniczej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🌳 Trasa spacerowa: Pętelka po polach

Stopień trudności: 2

Dystans: 8,14 km

Czas trwania spaceru: 56 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 550 m

Suma zejść: 541 m

Marek79 poleca trasę spacerowiczom z Dąbrowy Górniczej

Lajtowa przebieżka po polach Siemianowic i Dąbrówki Wielkiej.

Nawiguj