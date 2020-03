Spacery, rolki i rowerowe wycieczki nad Pogorią IV

Oczywiście tylko wtedy, kiedy zachowamy zalecane środki ostrożności, a więc spacerować będziemy rodzinnie, nie zabierając ze sobą znajomych czy sąsiadów. W minioną sobotę 28 marca nad Pogorią IV widać było właśnie spacerujące rodziny, ale nie było ich zbyt wiele. Znacznie więcej osób zdecydowało się na rowerowe przejażdżki. Raz za razem można było zobaczyć pojedynczych cyklistów, ale także tych jadących w parach.

Trasa prowadząca brzegiem sztucznego jeziora Pogoria IV należy do najpopularniejszych w Zagłębiu. Odwdzięcza się nie tylko stosunkowo szerokimi ścieżkami, ale przede wszystkim widokami, które sprawiają, że można tutaj faktycznie wypocząć. A jeśli ktoś będzie chciał zajrzeć także do Parku Zielona albo na sąsiednią Pogorię III, to od kilku miesięcy jest to znacznie ułatwione. Dzięki specjalnemu tunelowi, jaki pod nasypem kolejowym połączył popularną "trójkę" z "czwórką", nie trzeba już przechodzić przez nasyp i tory.

Łącznik ma 14 m długości i 5 m szerokości. Wybudowany został w rejonie przepustu wodnego między Pogoriami. To rozwiązanie powstało właśnie z myślą o rowerzystach, biegaczach czy spacerowiczach. W szczególnych przypadkach tunel będzie mógł być wykorzystywany przez samochody służb ratowniczych. Wykonawcą robót były firmy Nowak Mosty i Complex. Całość prac kosztowała 3,6 mln zł.