Spotkaliśmy się koncertowo w Dąbrowie Górniczej. W dobrej zabawie nie przeszkodziła nawet kapryśna pogoda

I choć czasem pogoda faktycznie dała się we znaki organizatorom weekendowych spotkań i atrakcji - sobotnie, plenerowe prezentacje trzeba było przenieść do Pałacu Kultury Zagłębia - to jednak mimo wszystko nie zabrakło chętnych do dobrej zabawy. Czy to na powietrzu, czy też w pałacowych murach.

Tak więc na wszystkich, którzy zdecydowali się wyjść z domów czekały m.in. na scenie FPŻ hip-hopowe propozycje. Wystąpili najbardziej znani dąbrowscy artyści, a gwiazdą wieczoru był Bas Tajpan. Sobotnie występy, zaplanowane nad Pogorią III, odbyły się ostatecznie w PKZ, a na scenie zaprezentowała się Miejska Orkiestra Dęta, Maja Cembrzyńska, finalistka ostatniej edycji The Voice Kids, Gabi Foksa oraz Funkylogic. Na młodszych mieszkańców czekało natomiast miasteczko kreatywne. To przestrzeń dla rodzin, gdzie dzieci i rodzice mogli przenieść się w magiczny świat warsztatów artystycznych.