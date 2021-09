Sprawdź jakie skarby można było kupić na Dąbrowskim Jarmarku Staroci. ZDJĘCIA

Płyty analogowe za 2 zł, kolekcja szkła rodzimej produkcji, czy przedwojenne fotografie - to tylko niewielki odsetek wyjątkowych znalezisk na dąbrowskim targu staroci. Zobacz zdjęcia i sprawdź, jakie skarby można było kupić na Dąbrowskim Jarmarku Staroci.

Nie inaczej było i tym razem. Mimo dość chłodnej i deszczowej aury, frekwencja była wysoka. Na terenie Fabryki Pełnej Życia (ul. Kościuszki 3) sprzedający pojawiają się od wczesnych godzin porannych do około 13:00.

W niedziele, 19 września, jak co miesiąc, na terenie Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Kościuszki 3 odbył się Dąbrowski Jarmark Staroci. Można tam znaleźć tam wiele wyjątkowych przedmiotów.

Dąbrowski Jarmark Staroci - to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i hobbystów czasów minionych. Podczas jarmarku w Dąbrowie Górniczej stanowiska uginają się od wielu cennych unikatów z długą historią – rzeźb, książek, biżuterii, mebli, zegarów, medali, bibelotów, obrazów, winylowych płyt, numizmatów czy militariów.

Na terenie dawnej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Defum w Dąbrowie Górniczej, spotkali się wszyscy ci, którzy w historii, przeszłości widzą doskonałe pole do tego, by znaleźć coś wyjątkowego, unikatowego, co może nas ucieszyć i stanowić np. wyjątkową ozdobę.