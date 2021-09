Straż Leśna i policjanci w akcji w Dąbrowie Górniczej. Kierowcy wciąż wjeżdżają autami do lasów, a to zabronione

Policjanci z dąbrowskiej komendy patrolowali ze Strażą Leśną z Nadleśnictw Siewierz, Olkusz oraz Świerklaniec tereny leśne. Przeciwdziałali w ten sposób popełnianiu przestępstw i wykroczeń związanych z obszarami leśnymi a przede wszystkim kłusownictwu, nielegalnej wycince drzew, kradzieży drewna czy przestrzeganiem przepisów zawiązanych z zakazem wjazdu pojazdami nieuprawnionymi do lasu.

Spacerowiczom przypominali również zasady korzystania z łona natury. Zwracali uwagę na fakt, że również tam zdarzają się przestępstwa i wykroczenia, na które również mieszkańcy powinni zwrócić uwagę. Po to, by wspólnie dbać o florę i faunę. W trakcie działań sprawdzane były szlaki leśne, którymi najczęściej nielegalnie poruszają się quady i motocykle, ale również samochody. Mundurowi zatrzymali do kontroli kilkanaście pojazdów silnikowych, które nie powinny wjeżdżać do lasu. Funkcjonariusze zapowiadają, że w następnych tygodniach będą prowadzili kolejne działania, o podobnym charakterze.

Zgodnie z artykułem 161 kodeksu wykroczeń, kto nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.