Strażnicy miejscy w Dąbrowie Górniczej dostali 10 nowych blokad na koła. Od października unieruchomili tym sprzętem prawie 140 samochodów

Dzień targowy sprzyja parkowaniu gdzie popadnie

Kierowcy radzą sobie, jak mogą. Czasem faktycznie zostawią auto tam gdzie nie trzeba, na chodniku, trawniku albo wąskiej ulicy.

- Zgodnie z naszymi uprawnieniami możemy udzielać pouczeń, nakładać grzywny oraz kierować wnioski do sądu przeciwko kierowcom, którzy dopuszczają się parkowania niezgodnego z prawem lub nie stosują się do zakazu ruchu. Straż miejska może również unieruchamiać pojazdy popełniające wykroczenia. Robimy to poprzez zastosowanie urządzeń blokujących koła – mówi Tomasz Grabiwoda, zastępca komendanta dąbrowskiej Straży Miejskiej.

Jak dodaje stosowanie blokad umożliwia szybkie dotarcie do sprawcy wykroczenia, eliminuje element związany ze żmudnymi i długotrwałymi czynnościami w przypadku osób, które nie reagują na stosowne zawiadomienia. Tak blokada ma także działanie prewencyjne, bo odstrasza potencjalnych sprawców wykroczeń.

Kierowcy najczęściej parkują wbrew obowiązującym przepisom na ulicach: 3 Maja, Sienkiewicza, Paryskiej, Wyszyńskiego oraz Alei Róż w rejonie centrum. Problem pojawia się także w dzielnicy Reden, gdzie kierowcy notorycznie nieprawidłowo parkują w rejonie ulic Mickiewicza, Zawidzkiej oraz Kopernika. W przypadku dwóch ostatnich ilość ujawnianych wykroczeń pokrywa się z terminem otwarcia targowiska miejskiego