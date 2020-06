Strzemieszyce: ciągnik rolniczy zderzył się z samochodem osobowym

Dokładnie o godzinie 13.10 przy ulicy Szklanych Domów w tej dąbrowskiej dzielnicy doszło do zderzenia ciągnika rolniczego z samochodem marki Opel Insignia. W wyniku zderzenia obu pojazdów poszkodowany został 61-letni kierowca samochodu osobowego. Z ogólnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do ZCO Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowscy policjanci wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności tego zdarzenia, które na razie nie zostało jeszcze zakwalifikowane jako wypadek. Być może będzie to wykroczenie drogowe, ale o tym zadecydują dodatkowe wyjaśniania i ustalenia.