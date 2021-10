Studenci zainaugurowali nowy rok akademicki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Wśród nich są żacy z 45 krajów całego świata

W murach Akademii WSB to już 27 rok, kiedy studenci rozpoczynają swoje zajęcia. Część studentów oglądała inaugurację na kanale akademickim w mediach społecznościowych, bowiem wydarzenie miało charakter hybrydowy. Nie wszyscy mogli bowiem osobiście znaleźć się w Audytorium Maximum dąbrowskiej uczelni.

- To święto inauguracji jest inne niż te sprzed roku czy dwóch. Sytuacja pandemiczna odmieniła nieco nasze myślenie. Bardziej cenimy sobie teraz takie spotkania, tę serdeczność. Wszyscy podjęliśmy wyzwanie w minionych miesiącach, by zorganizować zajęcia w formie online. To także wspólne wypracowywanie strategii rozwoju uczelni do roku 2030. Mottem była myśl – Tworzymy wielowymiarową przestrzeń do rozwoju, w której każdy czuje się dobrze. To bowiem ludzie, studenci, wykładowcy, nasi przyjaciele są najważniejsi – mówiła JM rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.