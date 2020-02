Studniówka 2020 II LO im. S. Żeromskiego z Dąbrowy Górniczej [ZDJĘCIA]. Bal odbył się w Mierzęcicach, w sali Alfa.

Ten czas spędzili w Centrum Przyjęć Okolicznościowych ALFA w Mierzęcicach, gdzie zawsze podczas imprez panuje świetna atmosfera. Nic więc dziwnego, że spędzili tu kilka niezapomnianych - pewnie do końca życia - chwil. W sumie bawiło się tutaj 300 osób, tegorocznych maturzystów i maturzystek wraz z osobami towarzyszącymi.

Na początek nie mogło zabraknąć tradycyjnego poloneza. Potem przyszedł czas na symboliczną lampkę szampana. Nie zabrakło również podziękowań dla dyrekcji, wychowawców i rodziców.

A potem... nikogo nie trzeba było specjalnie zachęcać, by ruszyć na parkiet, zwłaszcza, kiedy popłynęły dźwięki polskich i światowych przebojów. W tym wyjątkowym dniu panowie zadbali o gustowne, odpowiednie do rangi wydarzenia odzienie. Panie również pojawiły się w kreacjach, które nawiązywały do najnowszych trendów modowych.