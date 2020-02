Sukces drużynowy Dąbrowskiego Klubu Karate w Będzinie ZDJĘCIA

Miejsca medalowe w konkurencjach zajęli:

Burski Szymon – I m. kata chłopcy 8-9 lat,

Buchwald Kacper – III m. kumite light kontakt + 30kg chłopcy 8-9 lat,

Bensel Magdalena – II m. kumite light kontakt dziewczęta 8-9 lat, III m. kihon 5 technik dziewczęta 8-9 lat,

Bryksy Natasza – III m. kumite semi kontakt - 40 kg dziewczęta 10-11 lat,

Białas Witold – I m. 5 technik chłopcy 8 lat,

Czwakiel Franciszek – I m. 5 technik chłopcy 9-10 lat,

Ćmak Aleksander – I m. 5 technik dzieci 5-6 lat, 3 m. kumite no kontakt chłopcy 5-6 lat,

Głowacki Kacper – III m. kumite semi kontakt - 35 kg chłopcy 12-13 lat, III m. kata chłopcy 12-13 lat,

Hutmański Maciej – II m. 5 technik chłopcy 8 lat,

Kapustyński Bartłomiej – II m. kumite semi kontakt + 40 kg chłopcy 10-11 lat,

Knapek Ksawery – I m. 5 technik chłopcy 7 lat, I m. kumite no kontakt chłopcy 7 lat,

Lepiarz Franek – 2 m. kumite no kontakt dzieci 5-6 lat,

Michalik Mikołaj – II m. kata chłopcy 12-13 lat,

Musz Olaf – III m. kumite semi kontakt – 30 kg chłopcy 10-11 lat,

Niepsuj Jakub – II m. kumite light kontakt – 30kg chłopcy 8-9 lat,

Olesiński Filip – III m. 5 technik dzieci 5-6 lat, III m. kumite no kontakt chłopcy 5-6 lat,

Posyniak Hanna – III m. kumite light kontakt dziewczęta 8-9 lat, I m. kihon 5 technik dziewczęta 8-9 lat,

Posyniak Jakub – II m. 5 technik 7 lat chłopcy 7 lat,

Samek Bartosz – III m. kumite semi kontakt - 75 kg junior,

Solazzo Oliwier – III m. 5 technik dzieci 5-6 lat,

Stachurska Alicja – II m. 5 technik dziewczęta 8-9 lat, I m. kumite no kontakt dziewczęta 7-9 lat,

Wiślak Jakub – III m. kumite semi kontakt + 40 kg chłopcy 10-11 lat,

Ziółkowski Oliwier – III m. 5 technik chłopcy 8 lat,

Zdyb Wojciech – II m. kumite semi kontakt + 40 kg chłopcy 10-11 lat,

Zaczyk Piotr – II m. 5 technik dzieci 5-6 lat,