Sukcesy zawodników Dąbrowskiego Klubu Karate na Mistrzostwach Świata w Tauron Arenie Kraków

Kwalifikacja do reprezentacji i start w mistrzostwach świata to olbrzymi sukces, wyczyn szkoleniowy i organizacyjny w obecnych realiach pandemii. Bardzo dobrze zaprezentowała się cała dąbrowska reprezentacja. Wszyscy zawodnicy wystartowali zarówno w konkurencjach technicznych kata jak i kumite. O ile start dąbrowian w kata został uwieńczony miejscem medalowym, to niestety w kumite szczęście nie dopisało.

Po ostrych walkach, w mocno i licznie obsadzonych kategoriach wagowych, zarówno Kuba jak i Maks musieli uznać przewagę i zwycięstwo swych przeciwników już w pierwszych walkach. Mikołaj pokonał swego pierwszego przeciwnika, jednak mimo świetnej walki musiał uznać zwycięstwo kolejnego. Funkcje opiekunów i trenerów dąbrowskiej reprezentacji pełnili Artur Sroka i Norbert Sroka, wspierani przez rodziców zawodników.