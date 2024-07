Święto dąbrowskich policjantów 2024. Uroczysta akademia w PKZ. Gratulacje i awanse na wyższe stopnie

W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta akademia z okazji święta policji. Na uroczystości nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz miasta i samorządu miejskiego, przedstawiciela duchowieństwa, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, przedstawicieli dąbrowskich przedsiębiorstw, emerytów policyjnych, a przede wszystkim rodzin mianowanych policjantów. W pierwszej części uroczystości mł. insp. Radosław Kacprzak w asyście komendanta miejskiego policji insp. Artura Klimka, wręczył akty mianowania na wyższe stopnie służbowe dąbrowskim policjantom.

W tym roku 59 mundurowych otrzymało awanse. Na stopień nadkomisarza awansowało trzech komisarzy, do stopnia komisarza awansowało trzech podkomisarzy, na stopień aspiranta sztabowego awansowało ośmiu starszych aspirantów. Sześciu aspirantów będzie teraz starszym aspirantem, 14 młodszych aspirantów zostało aspirantami. Do stopnia sierżanta sztabowego awansowanych zostało 13 policjantów, sześciu do stopnia starszego sierżanta, dwóch do stopnia sierżanta i dwóch do stopnia starszego posterunkowego.