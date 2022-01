Swing Sisters zaprezentują się w weekend w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Zespół Swing Sisters powstał w 2020 roku. Kiedy zamknięta została większość instytucji kultury, Anna i Iza poszukiwały nowych muzycznych inspiracji, co zaowocowało założeniem zespołu, do którego zaprosiły Alicję. Okazało się jednak, że każda z nich posiada inną barwę głosu i preferuje inny gatunek muzyczny. Połączył je swing, który będzie bohaterem styczniowego koncertu. Artystki znane są lokalnej publiczności dzięki licznym występom z pałacowym Chórem Zorza oraz zespołem Non a Capella.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Recooltywator, którego głównym celem jest zrzeszanie zespołów z terenu Dąbrowy Górniczej i przygotowanie im gruntu pod muzyczną karierę. Zespoły ćwiczą w pałacowej sali prób, by w późniejszym terminie zaprezentować swój repertuar w piwnicy teatralnej. Bilety kosztują 20 zł

Więcej informacji oraz bilety na koncert Swing Sisters (29 stycznia o 17) na stronie palac.art.pl oraz w kasie PKZ.