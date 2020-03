Szpital w Dąbrowie Górniczej wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów

Od 5 marca w ZCO Szpitalu Specjalistycznym wstrzymane zostały planowe przyjęcia na oddziały. Takie zmiany związane są z decyzją wojewody śląskiego, który postawił tę placówkę, podobnie jak inne w woj. śląskim, w stan podwyższonej gotowości, w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa.

- Wyodrębniliśmy w szpitalu specjalne miejsce, gdzie w razie potrzeby trafiać będą osoby z podejrzeniem koronawirusa, zanim trafią na szczegółowe badania. Po to, by nie komplikować bieżącej pracy SOR-u, który działa normalnie. Planowe przyjęcia na szpitalne oddziały zostały wstrzymane do odwołania, za wyjątkiem Oddziału Onkologii Klinicznej, Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Oddziału Radioterapii. W nagłych przypadkach szpital udziela oczywiście pomocy - mówi Mirosław Rusecki, rzecznik dąbrowskiego szpitala.

To tutaj trafiły dwie osoby, u których można było podejrzewać obecność koronawirusa. Trafiły do szpitali w Chorzowie i Sosnowcu, gdzie ostatecznie nie stwierdzono u nich koronawirusa.