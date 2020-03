Szybka przebudowa al. Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia. Zobaczcie zdjęcia

Od strony ul. Tysiąclecia możemy jeszcze wjechać w kierunku placu Bema, ale od skrzyżowania z ul. Prusa zerwany został już całkowicie asfalt. Po obu stronach ul. Tysiąclecia powstają nowe chodniki, a po stronie targowiska dodatkowo ścieżka rowerowa. Widać już ułożone obrzeża i grunt przygotowany pod dalsze prace.

Na al. Zagłębia Dąbrowskiego wylana została już warstwa nowego asfaltu na nawierzchni prowadzącej od Gołonoga w kierunku ulicy Granicznej. Tutaj znów zmieniła się organizacja ruchu. Nie dojedziemy już do ul. Granicznej, ale możemy skręcić w prawo, w kierunku ulicy Łączącej lub skręcić w lewo, by dostać się do al. Piłsudskiego. Tutaj również widać już podbudowę pod nowe chodniki i ścieżki rowerowe.

W pierwszym etapie przebudowywane na rondo jest także skrzyżowanie al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Granicznej. Wiąże się to z jego zamknięciem. Objazd do al. Zagłębia Dąbrowskiego i przejazd przez tory kolejowe wytyczony został ul. Morcinka, Folwarczną i Urbańskiego.