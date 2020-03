Tablica poświęcona ppor. Zdzisławowi Badosze "Żelaznemu" na murach bazyliki [ZDJĘCIA]

Na tablicy widnieje napis: “Bodaj widzieć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza”.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja wystawy przygotowanej przez Oddział IPN w Gdańsku pt. „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada na Pomorzu”.

Uczestnicy uroczystości otrzymali broszurę edukacyjną, poświęconą postaci ppor. Zdzisława Badochy ps. „Żelazny” (1925-1946).

W 2019 roku powstał godzinny film "Żelazny". Nakręcili go koszalińscy rekonstruktorzy z Grupy Historycznej „Gryf” i filmowcy z Projektu Filmowego JART. W 2018 roku ukazała się natomiast na rynku książka o Zdzisławie Badosze „Żelaznym”. Postać przypomniał Instytut Pamięci Narodowej.

Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie znajduje się grób Zdzisława Badochy ps. Żelazny, który zginął w czerwcu 1946 roku w czasie obławy pod Sztumem. Badocha to jeden z najwybitniejszych żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

„Żelazny” to jeden z wielu żołnierzy wyklętych, którzy nie złożyli broni po 1945 roku, a jednocześnie człowiek, którego korzenie sięgają Zagłębia Dąbrowskiego. Jego postać przypomina wydana właśnie przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej książka Łukasza Borkowskiego „Żelazny” od „Łupaszki”. Ppor. Zdzisław Badocha (1925–1946).