Tak wygląda pusta Dąbrowa Górnicza. Koronawirus robi swoje. Zobaczcie zdjęcia

Zagrożenie chorobą COVID-19 oraz wtorkowe nowe obostrzenia, wprowadzone przez rząd RP, sprawiły, że na ulicach Dąbrowy Górniczej nie widać dziś prawie nikogo. A doskonale obrazują to ujęcia, jakie wykonane zostały z dachu Pałacu Kultury Zagłębia, a więc jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście. Dąbrowianie zastosowali się do zaleceń i nowych wymogów. Jeśli już wychodzą z domów, to faktycznie tylko z pilnych i ważnych powodów. Pusty jest plac Wolności, pusta ul, Kościuszki, nie ma prawie nikogo w parku Hallera. To trochę smutny widok, ale jak zauważa autor zdjęć Dąbrowa Górnicza i w takiej odsłonie ma swój niepowtarzalny urok.