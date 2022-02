Tak wyglądała Dąbrowa Górnicza przed wojną. Zobacz miasto na unikatowych fotografiach ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Szczególnie ciekawie prezentuje się ul. Kościuszki, Sobieskiego, a także Legionów Polskich. Jest również dom, w którym mieścił się sklep spożywczy “Nadzieja”. To prawdziwa podróż w przeszłość, dająca okazje do tego, by zobaczyć jak żyli i pracowali nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. To było całkiem inne miasto, które diametralnie zmieniło się w latach 60. i 70., kiedy zaczęła się budowa nowych dróg, osiedli mieszkaniowych, szkół. To już jednak historia na osobną opowieść.