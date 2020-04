Tak wyglądała Dąbrowa Górnicza w latach 70. minionego wieku. Jeden wielki plac budowy

Lata 70. minionego wieku były przełomowe w historii Dąbrowy Górniczej. To właśnie wtedy rozpoczął się największy w ostatnich dziesięcioleciach rozwój tego zagłębiowskiego miasta, co miało związek z decyzją o budowie największego kombinatu metalurgicznego w Polsce – Huty Katowice właśnie w tym mieście. To, co wtedy działo się w mieście możecie dziś zobaczyć na zdjęciach.

Zdjęcia te pochodzą z unikatowej kolekcji Romana Kuleja, prezydenta Dąbrowy Górniczej w czasach budowy Huty Katowice. To właśnie wtedy nie tylko zwiększyła się zdecydowanie liczba mieszkańców, osiągając na początku lat 80. XX wieku ponad 150 tysięcy, ale miasto było jednym wielkim placem budowy. Spora część z prezentowanych dziś zdjęć przedstawia dzielnicę Reden. To tam stare kamienice i domy musiały ustąpić miejsca wysokim blokom mieszkaniowym. Na zdjęciach widać więc wyburzanie tych budynków, a także wozy, które brały udział w przeprowadzce ówczesnych dąbrowian. Zobaczymy też budowę obiektów edukacyjnych. Interesujco wygląda ogromna dziura w ziemi w samym centrum miasta, przed budynkiem poczty, a tuż obok ciężki sprzęt budowlany. Widać również m.in. wagoniki, jakie kursowały jeszcze po torach przed Pałacem Kultury Zagłębia. Dostrzeżemy również samochody, jadące ul. 27 Stycznia, dziś Legionów Polskich. Osiedle Mydlice dopiero zaczęło wtedy powstawać, ale wyrosły w ekspresowym tempie, pozwalając zamieszkać w blokach z wielkiej płyty tysiącom osób. Nie tylko dąbrowianom, ale również tym, którzy przyjechali do Dąbrowy Górniczej, by właśnie tu szukać pracy przy budowie Huty Katowice, osiedli mieszkaniowych, szkół czy przychodni zdrowia. Kilkanaście zdjęć prezentuje natomiast budowę Huty Katowice. To była wówczas największa inwestycja w czasach PRL-u, przy realizacji której pracowało około 50 tysięcy pracowników przeróżnych zakładów oraz przedsiębiorstw.