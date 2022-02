Tak zmieni się cała Dąbrowa Górnicza. Autobusy i tramwaje na wspólnych przystankach, nowe drogi dla rowerzystów, przejścia dla pieszych

Cała ta inwestycja to kolejny element gruntownych zmian komunikacyjnych w mieście, mających ułatwić pasażerów dostęp do przejazdów autobusami i tramwajami oraz poprawić komfort jazdy, a także umożliwić bezpieczne i bezkolizyjne poruszanie się rowerami.

- W ten sposób autobusy wjadą na wyremontowane torowisko i zabiorą pasażerów ze zintegrowanego przystanku. Później korzystając z pasa zjazdowego sprawnie i bezkolizyjnie włączą się do ruchu. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Morcinka i Leśnej zostanie przebudowane na rondo turbinowe, a jezdnia przed nim zostanie zawężona do dwóch pasów. Oznacza to, że z wewnętrznego pasa będzie można jechać tylko prosto lub w lewo, a z zewnętrznego – tylko prosto lub w prawo. Rozwiązanie to poprawi także warunki wyjazdu z dróg podporządkowanych, co obecnie, szczególnie w godzinach szczytu, jest mocno kłopotliwe – poinformował prezydent Marcin Bazylak.