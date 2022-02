Tak zmienia się Dąbrowa Górnicza - ZDJĘCIA! Drogi, ronda, tunele, centrum przesiadkowe... Piotr Sobierajski

Co nowego w mieście? W Dąbrowie Górniczej trwa jednocześnie kilka inwestycji, które diametralnie zmieniają infrastrukturę komunikacyjną miasta. Budowa tunelu pod torami kolejowymi oraz wymiana torowiska tramwajowego trwa m.in. w dzielnicy Gołonóg, a GDDKiA przebudowuje DK1 do parametrów drogi ekspresowej w Ujejscu i Ząbkowicach. Pierwsze z tak dużych przedsięwzięć rozpoczęło się natomiast w październiku 2020 roku w śródmieściu. Dziś widać tam duże zmiany, które przybliżają budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP, tuneli, rond i nowych dróg do finału.