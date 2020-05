Targowisko Miejskie w Dąbrowie Górniczej znów otwarte w całości. Można kupić meble, buty, spodnie czy doniczki

- Wybrałam się na targowisko, bo trzeba już sadzić kwiaty oraz zająć się warzywami. A do tego potrzebne są przecież sadzonki, nasiona. Tutaj wiem, że wszystko jest dobre i w przystępnych cenach – podkreślała pani Ewa. - Generalnie kupuję owoce, warzywa, coś do jedzenia, ale zajrzę też na ciuchy, bo przecież nie było gdzie dotychczas kupić koszuli czy spodni – dodał pan Stanisław, który przyjechał na targowisko ze Strzemieszyc.

− Kupcy zamierzają docelowo otworzyć od 250 do 300 stoisk na terenie obiektu. To oznacza, że na targowisku będzie mogło przebywać równocześnie ponad 1000 klientów oraz osób z obsługi. Utrzymanie odpowiedniego rygoru sanitarnego oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych w takich warunkach jest obarczone ogromnym ryzykiem. Kupcy podejmując decyzję o zwiększeniu asortymentu i powierzchni sprzedaży, biorą odpowiedzialność za stosowanie tych zasad. Muszą stosować się zarówno do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja, jak i do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla targowisk – podkreśla Ewa Fudali-Bondel, naczelniczka Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów dąbrowskiego UM.

Obostrzenia dotyczą niemal wszystkich aspektów handlu na targowisku. W przypadku straganów, np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy zapewnić możliwość dezynfekcji rąk przy użyciu płynów lub chusteczek nasączonych płynem dezynfekującym. Zarządzający targowiskiem musi zapewnić kupującym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, sprzedający – co najmniej raz na godzinę – muszą dokonać dezynfekcji stanowiska obsługi. Wszystkich przebywających dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa, czego zarządzający musi pilnować; jak również zobowiązany jest do monitorowania liczby osób wchodzących i wychodzących. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej 2-metrowej odległości pomiędzy sprzedającymi i kupującymi oraz samymi kupującymi.