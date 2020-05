TAURON wznawia pracę kolejnych punktów obsługi

- Nadal zachęcamy klientów do korzystania ze zdalnych form obsługi oraz kontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem czatu on-line. Wszystkie sprawy można załatwić z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej TAURONA - podkreśla Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia. - To bardzo wygodna forma obsługi. Od 16 marca, czyli od momentu wprowadzenia ograniczeń co do kontaktu osobistego, w taki sposób obsłużyliśmy ponad milion naszych klientów - dodaje rzecznik.

Sposób funkcjonowania placówek obsługi dostosowany został do obowiązujących aktualnie wymogówsanitarnych i higienicznych. Aby zachować wymagane zasady dystansu, ograniczono liczbę czynnych stanowisk obsługowych i oznaczono miejsca oczekiwania. Na stanowiskach obsługowych i informacyjnych zamontowano panele oddzielające klientów od pracowników. Przygotowano również środki dezynfekcyjne, a pracownicy oraz klienci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Wykaz udostępnionych klientom punktów obsługi oraz godziny ich otwarcia znajdują się na stronach internetowych (www.tauron.pl oraz www.tauron-dystrybucja.pl).

Klienci, którzy preferują bezpośrednie formy obsługi, mogą również korzystać z punktów partnerskich TAURONA, których pracownicy mają pełnomocnictwo do załatwiania niektórych formalności związanych z prądem i gazem. W punktach partnerskich TAURONA można wybrać ofertę, zawrzeć umowę na prąd i gaz czy przepisać licznik na inną osobę w przypadku sprzedaży lub wynajmu mieszkania i domu.

Wykaz punktów partnerskich TAURONA dostępny jest na stronie internetowej (https://www.tauron.pl/dla-domu/kontakt/punkty-partnerskie).