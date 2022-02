Test wody dla nowicjuszów podczas morsowania w Dąbrowie Górniczej. Morsy na Pogorii przyjmowały nowych członków.

Morsy na Pogorii przyjmowały nowych członków. Test wody dla nowicjuszów

Pogoria III to ulubione miejsce morsów w naszym regionie, a stowarzyszenie Pogoria Morsuje to jedna z najprężniejszych organizacji miłośników lodowatych kąpieli nie tylko w województwie śląskim. To właśnie tutaj w każdą niedzielę najwięcej morsów zanurza się w wodzie zbiornika, a szefowie stowarzyszenia co rusz wymyślają nowe akcje, by zachęcić kolejne osoby do swojego hobby.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z MORSOWANIA NA POGORII