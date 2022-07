THOR zatrzęsie wszystkimi kinami Helios! Co warto jeszcze zobaczyć w kinie?

„Thor: Miłość i Grom” wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię oraz Korga. W ich szeregach pojawia się także Jane Foster, która - ku zdziwieniu Thora - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno. Reżyserem filmu jest Taika Waititi. W naszym kinie Helios pioruny i wejście Thora zagrzmią również w technologii 3D. Niesamowita porcja doznań pozwoli być jeszcze bliżej całej akcji!

Od tygodnia w kinach Helios zrobiło się ekstremalnie żółto. Kina opanowały Minionki, a polscy widzowie kolejny raz udowodnili jak bardzo kochają małe niegrzeczne stworki. w premierowy weekend do kin przyszło ponad pół miliona widzów - to istne żółte szaleństwo! w najnowszej części zatytułowanej „Minionki: Wejście Gru” kinomani zobaczą w końcu historię narodzin największego złoczyńcy świata – Gru! Jego pierwszego spotkania z Minionkami i ich niecnych planów przejęcia władzy nad światem. Razem zbudują pierwszą kryjówkę, zaprojektują niezwykła broń i w końcu wykonują pierwsze misje… Tej opowieści nie może przegapić żaden fan tej kultowej serii, ani sympatycy animacji, która stoi tu na najwyższym poziomie!