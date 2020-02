TIK TAK - TIK RAK. Rusza nowa dąbrowska kampania. O co chodzi? FOTO

Kampania będzie prowadzona przez cały rok. W trakcie warsztatów, happeningów, tworzenia muralu z artystami współpracującymi z Katarzyną Stachowicz, kolorowego biegu „Kobiety kobietom” czy wykładów, specjaliści będą przypominać, że zdrowie to nasza sprawa, że w dużej mierze zależy od stylu życia i regularnej diagnostyki.

− Zależy nam, by o profilaktyce i konieczności samokontroli mówić do jak najszerszej grupy mieszkańców – od uczniów szkół średnich po seniorów. Dlatego, że problem raka dotyczy coraz młodszych osób, kierujemy ją najpierw do uczniów – wyjaśnia Bożena Borowiec, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialna m.in. za politykę społeczną. – Chcemy pobudzić w mieszkańcach świadomość, będziemy przypominać o zdrowym odżywianiu, aktywności ruchowej oraz dbaniu o siebie – dodaje wiceprezydent.

Pierwszym etapem kampanii jest konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół średnich zorganizowany przez I LO im. W. Łukasińskiego. Najlepsze plakaty o tematyce profilaktycznej przygotowane przez młodzież, które zwyciężą w konkursie, prezentowane będą na wystawie podczas wszystkich wydarzeń z etykietą „Tik Tak… RAK”. Pomysł na nazwę akcji też ma swoje początki w projekcie dąbrowskiej uczennicy: − „Tik Tak Tik RAK” to hasło wymyślone przez uczennicę dąbrowskiego Zespołu Szkół Plastycznych Gabrielę Nowak, która w ramach pracy dyplomowej postanowiła zwrócić uwagę na potrzebę regularnego badania się. Przygotowała serię plakatów koncentrujących uwagę odbiorcy na problemie świadomego podejścia do swojego zdrowia.