Tiry znów muszą jechać przez Sławków. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą na chwilę odetchnąć, ale problem jest wciąż poważny

Zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 7ton obowiązuje od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie, czyli od posesji 41 do 330 przy ul. Strzemieszyckiej. Nie będzie dotyczył autobusów miejskich, służb komunalnych oraz pojazdów dojeżdżających do nieruchomości na tym odcinku, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odstępstwem będzie także dojazd od ul. Strzemieszyckiej do firm przy ul. Rudnej, Rodzinnej i Ciołkowizna. O zakazie poinformowana jest policja, która powinna reagować na przypadki jego łamania.

Równocześnie ruch ciężarowy dopuszczony został w rejonie Euroterminalu od strony Sławkowa. Po dwóch miesiącach sytuacja się zmieni i ruch ponownie skierowany będzie przez ul. Strzemieszycką. Od sierpnia 2020 r., takie zmiany naprzemiennie wprowadzane są co dwa miesiące. To efekt porozumienia prezydenta Dąbrowy Górniczej, burmistrza Sławkowa i starosty będzińskiego.

Sytuacja jest patowa, a mieszkańcy cierpią od lat