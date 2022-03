To były KULTOWE miejsca w Dąbrowie Górniczej - wielu z nich już nie ma... Zobaczcie, czym żyło miasto i jego mieszkańcy

O te wyjątkowe miejsca, budynki, przestrzenie miejskie zapytaliśmy internautów na naszym fanpejdżu dąbrowskiego naszego miasta. Okazało się, że wspomnienia dąbrowian pokrywają się w dużej mierze z naszymi typami.

Na początek klubowa atmosfera. Kilkadziesiąt lat temu bawiliśmy się na przykład w TIP TOPIE lub Graffiti. Dziś próżno szukać tych miejsc, a to oczywiście nie wszystkie, w których w Dąbrowie Górniczej można było posłuchać muzyki a do tego zamówić w barze coś dobrego na poprawienie humoru. Czas - na rozrywce, spotkaniach ze znajomymi - upływał też np. w Kolorowej, Diamencie, Parkowej, Stylowej, Kaprysie, czasem Polonii, Gruzińskiej albo piwiarni Maxi z prawdziwymi, porządnymi kuflami. A wyprawy do Chaty u brata? To było coś.