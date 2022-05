To są najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Śląskiem! Ile kosztują małe kawalerki i mikroapartamenty? To już patodeweloperka? Sprawdź CENY red

To są najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Śląskiem! Kawalerki o powierzchni 25 m2 to dziś przestronny luksus, teraz królują "mikroapartamenty", czyli lokale o powierzchni nawet 14 m2! Da się tak żyć? Najwidoczniej tak, bo takie kawalerki cieszą się sporym powodzeniem. Zobaczcie oferty najmniejszych mieszkań w woj. śląskim, niektóre prosto od dewelopera, niektóre do remontu w kamienicy.