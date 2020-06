TOP 10 modnych osiedli w Dąbrowie Górniczej. Cisza, spokój i wygoda jednak kosztują

Takich miejsc w Dąbrowie Górniczej nie brakuje. Czasem są to starsze osiedla, położone w miejscach, które są dobrze skomunikowane, przyjazne lokatorom, a do tego wcale nie są zabetonowane. Częściej będą to jednak nowe bloki, małe osiedla, budowane przez deweloperów, choć wybierając takie rozwiązanie trzeba liczyć się z tym, że najpierw należy zadbać o spory zastrzyk gotówki albo dużo wcześniej rozpocząć oszczędzanie na swoje własne wymarzone cztery kąty.

W Dąbrowie Górniczej wiele osiedli powstało w latach 60. czy 70. minionego wieku, kiedy to powstawała w tym mieście Huta Katowice. Istnieją do dziś, jak choćby osiedle Kasprzaka czy bloki na Redenie. W latach 80. pojawiły się nowe mieszkania np. na osiedlu Mydlice, czy w Ząbkowicach na osiedlu Młodych Hutników, które – przyznawane często przez zakłady czy kombinat metalurgiczny – rozchodziły się jak świeże bułeczki. Wiadomo, że wtedy zdobycie własnego M wymagało nie tylko “zapisania się” do kolejki, ale często także sprytu i odpowiedniej wiedzy, do których drzwi trzeba zapukać.