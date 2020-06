TOP 10 najmodniejszych osiedli w Dąbrowie Górniczej. Cisza, spokój i wygoda jednak kosztują

Najmodniejsze osiedla w Dąbrowie Górniczej - TOP 10. Każdy marzy o ładnym, funkcjonalnym, a do tego położonym w doskonałym miejscu mieszkaniu. Do tego dobrze, gdyby było tam spokojnie, a wokół pełno zieleni.

Takich miejsc w Dąbrowie Górniczej nie brakuje. Czasem są to starsze osiedla, położone w miejscach, które są dobrze skomunikowane, przyjazne lokatorom, a do tego wcale nie są zabetonowane. Częściej będą to jednak nowe bloki, małe osiedla, budowane przez deweloperów, choć wybierając takie rozwiązanie trzeba liczyć się z tym, że najpierw należy zadbać o spory zastrzyk gotówki albo dużo wcześniej rozpocząć oszczędzanie na swoje własne wymarzone cztery kąty.

W Dąbrowie Górniczej wiele osiedli powstało w latach 60. czy 70. minionego wieku, kiedy to powstawała w tym mieście Huta Katowice. Istnieją do dziś, jak choćby osiedle Kasprzaka czy bloki na Redenie. W latach 80. pojawiły się nowe mieszkania np. na osiedlu Mydlice, czy w Ząbkowicach na osiedlu Młodych Hutników, które – przyznawane często przez zakłady czy kombinat metalurgiczny – rozchodziły się jak świeże bułeczki. Wiadomo, że wtedy zdobycie własnego M wymagało nie tylko “zapisania się” do kolejki, ale często także sprytu i odpowiedniej wiedzy, do których drzwi trzeba zapukać.

Dzisiaj takie osiedla trudno może uznać za modne, choć są nadal bardzo popularne wśród młodych rodzin. Które dąbrowskie osiedla i bloki można zatem uznać za modne? To na przykład Osiedle Słoneczne oraz Osiedle Graniczna, Osiedle Park Zielona, ale także wciąż popularne Osiedle Storczyków czy Osiedle Morcinka. Takie modne mieszkania i osiedla, często budowane na zamkniętym terenie, z dodatkowymi funkcjonalnościami (np. centralny odkurzacz, dodatkowe miejsce do parkowania) przyciągają nowych lokatorów. Dodatkowym atutem są też często ładna panorama z okien albo cisza i spokój w otoczeniu lasu oraz zieleni. Dla każdego modne osiedle będzie oznaczało trochę coś innego. To co łączy jednak to określenie, to niezaprzeczalny fakt, że tanio swojego wymarzonego M tam nie kupimy.

Dlatego nie każdy może tu zamieszkać. Kupujący mieszkanie dąbrowianie często najpierw pytają w agencjach nieruchomości o najmodniejsze osiedla, ale o tym, gdzie ostatecznie mieszkanie kupią decyduje często ich zdolność kredytowa, która weryfikuje te ambicje. W rezultacie część mieszkańców osiedla się na tańszych i mniej prestiżowych osiedlach.

W naszej galerii zobaczycie kilka modnych osiedli w Dąbrowie Górniczej.

