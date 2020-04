TOP 12 zawodów w czasie pandemii koronawirusa. Jakich fachowców brakuje?

Pandemia na większości firm wymusiła, jak nie zawieszenie działalności, to przynajmniej tamuje drogę do klientów. W efekcie tracą najwięcej pracownicy tzw. segmentu białych kołnierzyków, a zyskują pracownicy fizyczni, kasjerzy i logistycy.

– Obecna sytuacja na rynku pracy diametralnie różni się od tej, którą obserwowaliśmy od lat do lutego tego roku. Wyraźnie spada liczba ofert pracy, zarówno tych nowo powstałych, jak i w ogóle dostępnych na rynku – podkreśla Andrzej Kubisiak, ekspert ds. rynku pracy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jako pierwsi kryzys dotkliwie odczują pracownicy tzw. segmentu białych kołnierzyków, czyli wyspecjalizowani w świadczeniu profesjonalnych usług i prac biurowych. Im też najtrudniej będzie odbić się kiedy epidemia już się skończy.

Pierwszy to e-commerce, a drugi to logistyka.

Choć pandemia odbiła się negatywnie na większości branż, to wciąż są takie, które nadal potrzebują rąk do pracy. W obecnych warunkach dobrze, a nawet lepiej niż wcześniej radzą sobie zwłaszcza dwa sektory.

– Handel internetowy to nie jest sektor, który sam w sobie generuje dużo miejsc pracy, ale ma wpływ na sektory powiązane i tym głównym, od którego zależy jest właśnie logistyka. W tej branży faktycznie pojawiają się nowe oferty i możliwości zatrudnienia się w roli kuriera czy przewoźnika konkretnego asortymentu – tłumaczy ekspert.

– Sieci handlowe zwiększają obsady kas, aby móc obsłużyć więcej klientów – opowiada Kubisiak. – Epidemia nie zachwiała także koniunkturą w budownictwie, gdyż inwestycje wcześniej rozpoczęte są nadal realizowane. Pozostaje jednak pytanie, jak będzie to wyglądało w dalszej perspektywie. Budownictwo już przed kryzysem miało problemy z własną rentownością. Z czasem może zabraknąć nowych kontraktów i spadnie zatrudnienie – zauważa ekspert PIE.

Informatycy i sprzedawcy mogą spać spokojnie

Z analizy specjalistów portalu Pracuj.pl, którzy prześledzili ogłoszenia o pracę publikowane w serwisie wynika, że spokojni o pracę – nawet w obliczu pandemii – mogą być także informatycy, specjaliści ds. finansów i pracownicy fizyczni. To właśnie do nich były najczęściej adresowane ogłoszenia o pracę w dniach od 16 marca do 14 kwietnia.