Topowe marki okularów w Centrum Handlowym Pogoria. Kodano Optyk nowym najemcą

Ponad 40 salonów posiada w Polsce marka Kodano Optyk. Butiki znajdują się m.in. w największych miastach wojewódzkich: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie czy Poznaniu. Kolejne punkty marki na mapie Polski potwierdzają jej pozycję na rynku, a także zaufanie jakim cieszy się ze strony swoich klientów.

– Do potrzeb każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Kluczem do sukcesu są starannie dobrane szkła okularowe oraz wyjątkowe oprawy. Dzięki temu połączeniu okulary mogą dobrze spełniać swoją funkcję, a zarazem stać się niebanalnym dodatkiem. W naszych salonach klienci badani są przez wykwalifikowanych specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Wszystko po to, aby dobrać odpowiednie okulary czy soczewki kontaktowe – tłumaczy Izabela Brzezińska, dyrektor sprzedaży Kodano Optyk.