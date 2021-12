Tramwaje nie jeżdżą do Huty Katowice. Trasa kończy się na pętli w Gołonogu. Przez kilka dni działa komunikacja zastępcza

Zmiany w kursowaniu tramwajów w Zagłębiu. Nie jadą do Huty Katowice

Przez pięć dni trwają prace związane z modernizacją przejazdu drogowo-tramwajowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Tworzeń. Oznacza to, że trasa linii tramwajowych nr 21 i 22 zostanie skrócona do pętli w Gołonogu. Aż do odwołania zmieni się także częstotliwość ich kursowania.

– Przejazd w czasie prac nie zostanie zamknięty dla samochodów, lecz będzie modernizowany połówkowo z zachowaniem przejezdności po jednym pasie – zapowiada Andrzej Zowada, rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich.

Zmiany obowiązują od 8 grudnia (środa) do 12 grudnia (niedziela). Linia nr 21 jedzie z Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej przez główną część miasta, następnie przez Będzin i Sosnowiec aż do Milowic. Z kolei linia nr 22 jedzie od Huty Katowice przez Będzin do Czeladzi. Do przystanku Gołonóg Podstacja Pętla poza liniami nr 21 i 22 dojeżdżać będzie także linia nr 28. W tym przypadku trasa zostanie jednak wydłużona, bo 28 kursuje dziś między Osiedlem Zamkowym w Będzinie a pętlą przy Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. Na trasie Tworzeń Huta Katowice – Gołonóg Osiedle Kasprzaka zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako T-21.