Trwa akcja #KupujLokalnie. Wspieraj dąbrowskich przedsiębiorców. Zamów jedzenie, kwiaty...

Kolejne obostrzenia związane z koniecznością pozostawania w domach sprawiają, że musimy wiele ważnych spraw załatwiać zdalnie lub przez telefon. W taki właśnie sposób możemy także zamówić coś do zjedzenia, ale nie tylko, wspierając w tym trudnym czasie dąbrowskich restauratorów i właścicieli lokali gastronomicznych.

Cały czas trwa bowiem w mieście akcja #KupujLoklanie, będąca rozszerzeniem akcji #DGnaWynos Restauracje, puby, bary i kawiarnie są obecnie zamknięte dla klientów. I pewnie będzie tak jeszcze w najbliższych dniach, a może i tygodniach. To bardzo trudny czas dla całej branży gastronomicznej, właścicieli biznesów oraz pracowników. W Dąbrowie Górniczej większość z lokali oraz restauracji świadczy jednak usługi dowozu zamówionych dań pod wskazany adres. Warto więc skorzystać z takiej możliwości. Zwłaszcza, że zgodnie z zaleceniami należy ograniczyć do minimum konieczność wychodzenia z domów. Przede wszystkim w trosce o własne zdrowie. Dlatego powstała już baza lokali gastronomicznych, restauracji i pubów, w których możemy zamówić jedzenie na wynos. Okazuje się, że baza cały czas się powiększa. Dołączają do niej także m.in. kwiaciarnie, w których zamówimy kwiaty, sklepy z częściami samochodowymi, sprzętem AGD i RTV

Oto aktualna lista lokali, sklepów oraz firm, jaka znajduje się w bazie i oferuje usługi dowozu (lub usług) do klientów: Catering dietetyczny MasterDieta

kontakt: 790 342 343 / biuro@masterdieta.pl

Dostawy na terenie całej Dąbrowy Górniczej.

Warunki: dostawa bezkontaktowa, dostawa posiłków na cały tydzień, zamówienia można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@masterdieta.pl, za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w serwisie internetowym lub telefonicznie.

Godziny pracy: obsługa klienta mailowo (zamówienia można składać 24/7) oraz telefonicznie: poniedziałek-piątek: 8-17, sobota-niedziela: 10-14. Hurtownia Kwiatów Flora

ul. 11 listopada 1

kontakt: 606 933 923 Auto-Parts 2 SC Cz. Zawrzykaj, D. Zawrzykaj

ul. Oddziału AK Ordona 220a – Strzemieszyce.

kontakt: 501 307 663 / autoparts2.dabrowa@interia.eu

Branża motoryzacyjna – sklep z częściami. Dowóz części w obrębie całej Dąbrowy Górniczej.

Warunki: płatność za pobraniem (odliczona kwota) lub przedpłata na konto (szczegóły przy składaniu zamówienia), minimalna kwota zamówienia 50zł, faktura/paragon.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 9-15, sobota: 9-12.

Usługi edukacyjne w zakresie języków obcych

ul. Armii Krajowej 7 oraz ul. Długa 88

kontakt: 607 600 966 oraz 608 457 352 / szkola@kskperfekt.pl, m.pogonska@kskperfekt.pl

Świadczymy usługi na terenie całego miasta i okolic. Nauka on-line, pomoc w odrabianiu zadań, opieka merytoryczna również w zakresie innych przedmiotów nauczania, objaśnianie, opracowywanie materiału, sprawdzanie zadań, opieka nad dziećmi, szkolenia językowe on-line również dla dorosłych.

Warunki sprzedaży ustalane indywidualnie na zapytanie.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 8-20 lub inne dostępne po ustaleniach. Zakład Napraw TV Roman Bondel

kontakt: 602 645 281 / serwis@bondel.pl

Naprawa telewizorów w domu klienta lub opcja naprawy z odbiorem sprzętu i dowozem. Naprawa na terenie całej Dąbrowy Górniczej oraz okolic.

Warunki sprzedaży i dowozu: dojazd gratis, cena naprawy zależna od usterki.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 9-20, sobota: 9-18.

Tomex AGD Elektronarzędzia

ul. 3 Maja 28A

kontakt: 32 262 34 30 / tomexagd@wp.pl, tomexagd11@wp.pl

Sprzęt AGD RTV, części zamienne, elektronarzędzia, art. sanitarne, artykuły wodno-kanalizacyjne. Dowóz dużego sprzętu AGD w obrębie 30km – GRATIS! Pozostałe zakupy do uzgodnienia. Sprzedaż stacjonarna, telefoniczna, drogą mailową.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 10-16, sobota: 10-12. Cukiernia Cieplak

ul. Warszawska 71

kontakt: 32 264 50 11 / biuro@cukiernia-cieplak.pl

Wyrób pieczywa, bułek, słonych przekąsek, drożdżówki, ciasta, torty.

Dostawę realizujemy na terenie całej Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca, jak również możemy dowieźć do Katowic czy Olkusza. Zamówienia powyżej 50 zł realizowane są bez dodatkowych dopłat. Wszelkie dostawy poniżej tej kwoty realizowane są z doliczeniem kwoty za transport: 2 zł/km.

Zamówienia przyjmujemy w godzinach między 8.00 a 16.00, realizacja zamówień następuję w następnym dniu. Pierogi Na Wypasie

ul. Krasińskiego 3

kontakt: 533 743 293

Dania obiadowe i pierogi na dowóz lub odbiór osobisty. Dowóz do 5km. Zamówienie za min.20zł.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 10-18, sobota: 10-16.

Firma Handlowa „Barhal” – przedstawiciel Firmy Tymbar

kontakt: 502 249 165 / barhal@barhal.pl

Przyprawy, zioła. Każde zamówienie powyżej 50 złotych będzie realizowane bezpłatnie. Teren całej Dąbrowy Górniczej.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 6-19. Pracownia Florystyczna Pani Bukiet

kontakt: 574 662 442 / kwiatypanibukiet@gmail.com

Dostawę realizujemy na terenie całej Dąbrowy Górniczej i w okolicach. Bukiety okolicznościowe, kwiaty do wazonu, kwiaty doniczkowe, dekoracje świąteczne.

Warunki sprzedaży i dowozu: zamówienia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo. Płatność przelewem lub kartą. Zamówienie dostarczane jest pod drzwi z zachowaniem zasad higieny związanych z epidemią koronawirusa.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 9-17, sobota: 9-15. ALBUMERSI.PL

ul. Górnicza 22

kontakt: 504 387 922, 32 262 87 38 / info@albumersi.pl, www.albumersi.pl

Całe miasto – dostawa kurier DPD.

Branża fotograficzna | odbitki zdjęć i ręcznie tworzone albumy fotograficzne i fotoksiążki.

Czynne – online cały czas, dostawy od poniedziałku do piątku.

EKO DABROWA na platformie LokalnyRolnik.pl

kontakt: 500 317 189 / matrioszkastudio@gmail.com

www.lokalnyrolnik.pl – grupa ekodabrowa

Branża spożywcza, eko produkty, produkty od rolnika. Cały obszar Dąbrowy Górniczej. Godziny pracy 24H.

Jak to działa?

Zamawiasz to, co potrzebujesz wygodnie online. Możesz zamówić nawet 1 produkt na próbę! Odbierasz zamówione produkty w wybranym punkcie odbioru. Zamawiamy do każdego PONIEDZIAŁKU do godz. 12.00 a odbiory są w środę w godz. 18.00-19.00. Nasze zakupy wydawane są z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Zakupy wydawane są pojedynczo spakowane praktycznie beż żadnego kontaktu z innymi osobami. Zakupy powyżej 400 zł dowozimy pod wskazany adres. Kwiaciarnia Milka

ul. 11 listopada 33

Kontakt: 603 858 155

Godziny otwarcia 9.00-12.00. Później czekamy na Wasze telefony

Oferujemy usługi florystyczne. Bukiety, wiązanki flowerboxy i inne kompozycje z kwiatów ciętych i sztucznych. Możliwy dowóz do klienta. Płatność przelewem, karta, gotówką.

NYKAMO

ul. Paryska 3a

Kontakt: 509 635 830 / Nykamowicz@gmail.com

Otwarte 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Branża: budowlana, artykuły instalatorskie, wod-kan, ogrodnicza. Dowóz towaru na terenie: Centrum, Mydlice, Reden, Gołonóg, Łęknice po wcześniejszym uzgodnieniu. Usługi na terenie Dąbrowy Górniczej, drobne naprawy wod-kan, ślusarskie, elektryczne. Koszt dojazdu oraz usługi uzgadniany telefonicznie. Yati Buss Agnieszka

Kontakt: 509636555

Godziny otwarcia: do godziny 18.00

Dystrybutor wody Żywiec Perła. Cała Dąbrowa Górnicza i okolice. Woda na telefon, bez wychodzenia z domu Małe ABC

ul. Kasprzaka 5

Kontakt: 32 2681306 / sklep@maleabc.pl

Godziny otwarcia: pon-pt 10.00-18.00, sob 10.00-14.00

Artykuły dziecięce, wózki, foteliki, akcesoria. Kurier DHL codziennie. Pizzeria Ambrozja (ul. Augustynika 11)

Pizza, zapiekanki, sałatki!

Kontakt: 32 268 38 38 ; 507 523 793

Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek: 12:00-22:00 ; piątek-sobota: 12:00-23:00 ; niedziela: 12:00-22:00

BaB to go (ul. Wojska Polskiego 31)

Kuchnia koreańska w najbardziej autentycznym wydaniu. Przenieśli się niedawno z Katowic do naszej Dąbrowy, więc naprawdę warto im pokazać, że wybrali dobre miejsce na lokal!

Kontakt: 504 543 634

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela: 11:00-21:00 Bucket’s Story (Aleja Piłsudskiego 21A)

Specjały kuchni amerykańskiej – jedyna taka w Dąbrowie Górniczej!

Kontakt: 887 775 887

OPCJA ZAMÓWIENIA BEZ KONTAKTU Z KURIEREM

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela: 12:00-21:30 Burgerownia Muuu (ul. Legionów Polskich 109c)

Spróbuj kolorowych burgerów – 100% wołowiny w zdrowym wydaniu!

Kontakt: 694-085-054

Minimalne zamówienie – 60zł

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13:00 do 19:00 Pizzeria Da Grasso Dąbrowa Górnicza (ul. Kołłątaja 24)

Pizza i włoskie dania – idealne na domowe wieczory!

Kontakt: 504 914 861 ; 500 710 666

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela: 11:00-22:00 Restauracja Domolo (ul. Siewierska 35)

Jedzenie na wynos z Domolo jest tak samo pyszne, jak te zjedzone w lokalu! Aktualne menu kryzysowe dostępne na stronie www.domolo.pl oraz na profilu FB

Kontakt: 789 125 145

Realizujemy odbiór własny oraz dowozy do 15 km

Godziny otwarcia: wtorek – niedziela: 13:00-19:00

Restauracja Faust (ul. Kasprzaka 26)

Domowe obiady jak u mamy na wynos!

tel: 786 949 676

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela: 12:00-16:00 Pizzeria Fresco (ul. Powstania Śląskiego 6)

Włoska pizza i makarony prosto do domu!

Kontakt: 32 749 49 49

Tylko dowóz

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 12:00​–22:00 ; sobota: 12:00​-23:00 ; niedziela: 13:00​-22:00 Karczma Drewienko (ul. Struga 5)

Pyszna pizza, hamburgery oraz dania z tradycyjną polską kiełbasą w niecodziennym wydaniu.

Kontakt: 517 833 694

Godziny otwarcia: poniedziałek: nieczynne ; wtorek-niedziela: 14:00-22:00 Kebab u Khuja (ul. Jana Majewskiego 316 A)

Tego tureckiego specjału nie trzeba przedstawiać. Tradycyjny kebab w kilku wariantach. Tylko na wynos.

Kontakt: 575 573 881

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela: 10:30-23:30 Krowa na Wypasie (ul. Bandrowskiego 1)

Wszystkim dobrze znane i smakowite burgery oraz zapiekanki.

tel: 518 227 175

Masterdieta- catering dietetyczny

tel: 790 342 343.

Jeśli nie chcecie tracić czasu na gotowanie to rozwiązanie idealne dla Was. Szeroka oferta oferuje Wam codzienny jadłospis przygotowany specjalnie pod Wasze upodobania. Catering z dowozem do klienta. Zamówienia online 24h. McDonalds (Katowicka 1C)

Wszystkim znany i przez wielu lubiany amerykański fast food.

tel: 600 932 464

Godziny otwarcia i Mc Drive: poniedziałek-niedziela: 06:00-00:00 Pogoria Residence Hotel&Restaurant (ul. Piłsudskiego 13)

Specjały kuchni europejskiej. To tu możecie zamówić pyszne sałatki, dania obiadowe, a także różne przekąski! Odbiór osobisty oraz dostawa do 5km od hotelu

tel: 32 264 70 43

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 11:30 – 16:00 ; sobota-niedziela: nieczynne Restauracja Podlesie (ul. Długa 46a)

Polska kuchnia w najlepszym dąbrowskim wydaniu!

tel: 512 602 660

Godziny zamawiania: poniedziałek-czwartek: 12:00 – 19:30 ; piątek-sobota: 12:00 – 20:30 ; niedziela: 12:00 – 19:30

Pizzeria RADEŁKO (ul. Królowej Jadwigi 23)

Wyśmienita pizza, pyszne fit sałatki i treściwe makarony. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

kontakt@radelko.pl

tel: 731 211 199

Godziny zamawiania: poniedziałek-czwartek: 10:00 – 22:30 ; piątek-sobota: 11:00 – 23:30 ; niedziela: 12:00 – 21:30 Rock Out (ul. Sobieskiego 31)

Pizza i inne dania znane wielu dąbrowianom z ich ulubionego pubu. OPCJA ZAMÓWIENIA BEZ KONTAKTU Z KURIEREM

tel: 537 785 433

Godziny zamawiania: poniedziałek-czwartek: 13:00 – 22:30 ; piątek-sobota: 13:00 – 02:00 ; niedziela: 13:00 – 22:30 Well Done (ul. Górników Redenu 2)

Dania kuchni europejskiej dla wszystkich, każdy znajdzie coś dla siebie!

Kontakt: 667 010 101

Godziny zamawiania: poniedziałek-niedziela: 11:00-22:00 Rodzinne Bistro

Pyszne domowe obiady. W sam raz, gdy chcesz zjeść coś prostego i tradycyjnego.

tel: 536 861 420 lub 794 203 280

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 7:00-16:00

Zapiex – kultowe zapiekanki (ul. Kościuszki 9)

Gdy już przejdzie ochota na domowe jedzenie, czas pomyśleć o zapiekankach!

tel: 698 771 620

Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek: 12:00-22:00 ; piątek-sobota: 10:00-23:00 ; niedziela: 10:00-22:00 Pizzeria Moskva (ul. Sienkiewicza 6)

Pyszna pizza, smakowite makarony, a gdy będziecie chcieli zjeść coś lżejszego wybierzcie sałatki lub bagietki.

tel: 32 308 08 03

Dowóz oraz na wynos w godzinach: poniedziałek-czwartek 11-22 ; piątek-sobota 11-24 ; niedziela 12-22 Trattoria Massimo (ul Mickiewicza 47)

Specjały włoskiej kuchni w zaciszu naszego miasta.

tel: 510-703-254

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela 12:00-22:00 To jest To Pizza (ul. Stroczyków 1a)

Wiele wariantów pizzy. Opcja zamówienia bez kontaktu z kurierem lub odbiór osobisty w lokalu

tel: 323077744

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela 14:00-21:00 Restauracja Przy Gościńcu (ul. Rożdzieńskiego 9)

Specjały kuchni polskiej i europejskiej.

tel: 510724539

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00-15:00

Restauracja u Angeli (ul.Poniatowskiego 28)

Kuchnia polska oraz ręcznie robione tory i ciasta. To musiało się udać!

tel. 32 726 72 32

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 11:00-18:00 ; niedziela 10:00-18 :00 Majka Obiady Domowe (ul. Jana III Sobieskiego 4A)

Pyszna domowa kuchnia na każdą okazję. Psst! Zamówienia przyjmują od godziny 8 rano.

tel. 518 241 216

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 12:00- 15:00 Restauracja PAŁACOWA (ul. Dąbrowskiego 21)

Kuchnia polska i europejska. Każdy członek rodziny znajdzie coś dla siebie!

tel.509 471 673 lub 518 34 20 34

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela 10:00-19:00 Balhan Kebap (ul. Bema 8 )

Tureckie specjały lubiane przez każdego!

tel: 501-707-200

Godziny dowozów: poniedziałek-niedziela 11:00-23:00 Pizza Dominium (ul. Sobieskiego 6)

Kto nie zna tego włoskiego przysmaku – pizzy? Koniecznie musi wypróbować tą z Dominium!

tel: 222 10 10 10

Dostawy dostępne: poniedziałek – sobota 12:00 – 22:00 ; niedziela 12:00 – 21:00

Grill Bar Pogoria III (ul. Siewierska 20)

Dania z grilla i specjały kuchni polskiej w jednym miejscu.

tel: 606 878 113

Produkty do odbioru na wynos: poniedziałek-niedziela 12.00-18.00 Pierogi Na Wypasie (ul. Krasińskiego 3)

Szeroki wachlarz różnych wariantów pierogów. Z dowozem lub odbiorem osobistym przed lokalem.

tel: 533-743-293

Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 10:00-18:00 ; od 23.03.20r. do 31.03.20r 10:00-17:00 „Rzułf” Pizza & Burger (ul. Morcinka 6)

Pizza z pieca opalanego drewnem, burgery 100% wołowiny. Dowóz oraz dania na wynos.

tel: 798-902-008

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 14:00-22:00 Karczma Orle Gniazdo U Białego (ul. Siewierska 32)

Kuchnia polska i europejska. Odbiór osobisty po zamówieniu telefonicznym.

tel: 507309208

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-22:00



Vina Express (ul. Stefana Okrzei 1a)

Specjały kuchni azjatyckiej. Wynos lub dowóz

tel: 788 551 797

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00-21:00 ; sobota-niedziela 11:00-20:00

Bar. Obiady domowe (ul. Budowlanych 1)

Pyszne domowe obiady na wynos.

tel: 797682406

Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 8:00-20:00 ; sobota 8:00-15:00 Bar u Szejka (ul. Tworzeń 175)

Specjały kuchni polskiej i ukraińskiej. Ciekawe propozycje na obiad z rodziną!

tel: 513 095 315 ; 501 479 588

Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 7:00-20:00. Dowóz do klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. Do 3km dowóz do miejsca zamieszkania bezpłatny, koszt zamówienia minimum 15 zł. Trattoria – Pizzeria Stonehenge (ul. Sobieskiego 7a)

Włoska kuchnia w tradycyjnym wydaniu.

tel: 32 764 00 10

Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 11:00-23:00 ; piątek 11:00-00:00 ; sobota 12:00-00:00 ; niedziela 12:00-22:00 DragON Kebab (ul.Prusa 16c)

Turecka tradycyjna potrawa podawana w oryginalny sposób. Zamówienia tylko na wynos.

Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota 11:00-21:00 ; niedziela 14:00-20:00

MrHamburger (ul. Katowicka 5)

Pyszne burgery w wielu wariantach. Oferta ważna w dowozie oraz na wynos.

tel: 32 262 46 12

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela 12:00-22:00 Pizzeria Raj Dąbrowa Górnicza (ul. 1go Maja 33)

Pyszna pizza z wieloma dodatkami. Każdy członek rodziny znajdzie w tym menu coś dla siebie! Zamówienia z dostawą do domu lub z odbiorem osobistym.

tel: 516-516-970 ; 513-513-780

Godziny otwarcia: piatek, sobota 11:00 – 22:00 ; niedziela 13:00 – 22:00. Jeśli prowadzisz sklep lub jesteś usługodawcą, realizujesz dostawę zakupów albo usługi u klientów i chcesz znaleźć się w bazie – wyślij e-mail na adres kupujlokalnie@dg.pl z danymi: adres, branża, telefon, adres e-mail, na jakim terenie możesz dostarczyć towar lub świadczyć usługi, warunki sprzedaży i dowozu, godziny pracy.

#KupujLokalnie to rozszerzenie akcji #DGnaWynos, czyli bazy lokali gastronomicznych z Dąbrowy Górniczej, serwujących jedzenie na wynos i z dostawą.

